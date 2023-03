Waarom De Condé maar op dezelfde nagel blijft slaan: Genk denkt aan portefeuille

Dimitri De Condé blijft zich opwinden over het feit dat er geen Genk-spelers in de selectie van de Rode Duivels zaten. Maar waarom is het voor een clubleider nu zo belangrijk dat zijn spelers opgeroepen worden voor de nationale ploeg?

Je kan niet zeggen dat de spelers die Domenico Tedesco wel opriep het slecht deden. Voor De Condé gaat het echter over het signaal dat de bondscoach geeft: "Je kan beter bij Leicester, PSV of Southampton op de bank zitten dan in de Jupiler Pro League te spelen", liet hij noteren in De Morgen.

Bij Dennis Praet (Leicester) heeft hij daar misschien wel gelijk over, maar je kan moeilijk zeggen dat de 19-jarige Johan Bakayoko al geen impact gehad heeft bij PSV. De voorbije maanden is hij er zelfs basisspeler en hij wordt gescout door de Europese top. En Roméo Lavia is al helemaal geen bankzitter bij Southampton.

Onderhandelingstroef

De twee tieners zijn de toekomst voor de Rode Duivels. Dat kan Mike Trésor ook nog altijd worden, maar dan zal hij ook zijn intensiteit in de pressing moeten opdrijven. Assists zijn leuk en belangrijk, maar het is niet het enige waar de bondscoach aan denkt.

Maar Dimitri De Condé, gekend als gehaaid onderhandelaar, weet ook dat hij straks een betere onderhandelingspositie heeft als er iemand komt aankloppen voor zijn 23-jarige toppasser en die de intussen prestigieuze titel van Rode Duivel heeft.

Onze nationale ploeg is een keurmerk geworden sinds de Gouden Generatie opstond. Het duwt de marktwaarde van een speler omhoog. Het scheelt al gauw enkele miljoenen als je de stempel draagt.

Naambekendheid

Het is niet de enige reden. Natuurlijk gunt Genk zijn spelers het prestige, maar het zou ook een pluim voor hun scouting en jeugdwerking zijn. Dat Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois gevormd zijn bij Genk heeft hen internationaal op de kaart gezet. Die twee hebben de naam en product 'KRC Genk' uitgedragen.

Da's intussen zo'n 12 jaar geleden en er mag nog wel eens een internationale topper doorbreken. Daarnaast is het ook een argument voor spelers om naar Genk te komen of voor jeugdspelers om er te blijven.

Dus ja, je kan De Condé wel begrijpen... Maar 't is nog altijd de bondscoach die kiest, hoeveel druk er ook op hem gezet wordt. En bij deze bondscoach zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben...