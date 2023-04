De Bundesliga opgeschrikt: fan zakt in elkaar en overlijdt later

De Bundesliga is opgeschrikt door een sterfgeval. Een fan stierf tijdens de wedstrijd tussen Schalke 04 en Bayer Leverkusen.

Het gebeurde in de zuidelijke bocht van het stadion van Schalke 04. Een toeschouwer zakte in elkaar en moest ter plaatste gereanimeerd worden. Al hadden die geen succes. Na de wedstrijd bevestigde de woordvoerder van Schalke op de persconferentie het trieste nieuws.

Zowel Schalke als Bayer Leverkusen betuigden hun medeleven. “Je ziet aan dit trieste nieuws dat er veel belangrijkere dingen zijn dan de nederlaag”, zei Schalke-coach Thomas Reis na het 0-3 verlies. “Ook van mijn kant bied ik mijn medeleven aan de familie aan.”

Tijdens de wedstrijd toonden de fans ook hun respect voor het slachtoffer. Ze stopten met juichen en zwaaiden niet meer met hun vlaggen. De stadionomroeper had immers over de noodsituatie geïnformeerd. Na de wedstrijd was er nog een ingetogen applaus voor de spelers.