Komt Eden Hazard toch nog boven water bij Real Madrid? Ineens lijkt het zo!

Drie maanden zonder competitief voetbal. Zolang was het geleden dat hij zich nog eens kon tonen. Zondag deed hij het toch wel zeker voor Real Madrid.

Na de eerste helft lag de wedstrijd al in een plooi. Real Madrid was halverwege op voorsprong gekomen dankzij een doelpunt van Rodrygo. Even later was het Karim Benzema die zijn talenten liet zien met een zuivere hattrick (29e, 32e en 36e minuut).

Na 65 minuten mocht Benzema rusten en was het verrassend genoeg Eden Hazard die hem kwam vervangen. De voormalige Rode Duivel had dit seizoen nog maar 296 minuten gespeeld bij zijn club en zijn laatste wedstrijd in La Liga dateerde al van half september.

In de 92ste minuut gaf hij de assist voor de 6-0 en het beslissende doelpunt van de wedstrijd. Lijkt hij toch nog bovenwater te komen bij Real Madrid?