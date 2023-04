🎥 Onwaarschijnlijk doelpunt in de MLS van ex-Juventusspeler

Afgelopen zomer was hij einde contract bij Juventus en dus trok hij naar de MLS. Daar maakt hij nu het mooie weer bij Toronto.

Federico Bernardeschi maakte al heel veel indruk in de MLS en zit ondertussen al aan tien doelpunten voor Toronto.

In negentien wedstrijden is dat zeker niet slecht te noemen, integendeel. En wat hij dit weekend liet zien was dan weer héél mooi.

Gelijkspel

Hij kwam tegen Charlotte met een Olympisch doelpunt op een corner. Al na zes minuten opende hij op die manier de score.

Het werd zelfs 2-0 voor Toronto, maar uiteindelijk werden de punten wel nog gedeeld voor een 2-2 gelijkspel.

🔥 Quel but incroyable sur corner direct !!!!#TFCLive continue sur sa belle lancée et c’est Federico Bernardeschi 🇮🇹 qui marque le 1er but du week-end ! pic.twitter.com/dt8GfLREwc — La MLS en Français (@MLS_FRA) April 1, 2023

Toronto blijft daardoor hangen op een negende plaats in de Eastern Conference. Er is nog werk aan de winkel dus voor Bernardeschi en co.

Maar het doelpunt mocht er dus meer dan wezen. Geniet gerust mee van hoe hij de bal weergaloos binnen krult.