Nederlandse klassieker tussen Feyenoord en Ajax loopt helemaal uit de hand

Beide teams kwamen elkaar tegen in de halve finale van de Nederlandse beker. Het altijd beladen duel liep ditmaal helemaal uit de hand.

De wedstrijd was nog maar juist op gang gefloten op de scheidsrechter legde deze al stil. In één van de vakken van Feyenoord werd enorm veel pyrotechnisch materiaal en rookbommen ontstoken. Hierdoor was de zichtbaarheid bijna nul en kon er niet verder werden gespeeld.

Toen de wedstrijd terug begon kwam de Ajax er het beste uit. De Amsterdammers kwamen via Tadic op 0-1. In de toegevoegde tijd van de eerste helft kwam de thuisploeg langszij via Santiago Giminez.

In de 51ste minuut kwam Ajax terug op voorsprong. Dit dankzij een doelpunt van Davy Klaassen. Het voetbal werd steeds gemener en spelers van beide ploegen stonden geregeld neus aan neus. Het altijd beladen duel kreeg een extra dimensie toen Davy Klaassen een voorwerp uit het publiek tegen zijn hoofd kreeg.

De Ajacied bloede hevig en de scheidsrechter besloot om de wedstrijd stil te leggen. Beide ploegen gingen naar binnen en lang zag het er naar uit dat de wedstrijd niet meer zou hervat worden. Nadat de assistent van Feyenoord en supporters had toegesproken keerde geleidelijk de rust terug. Na een halfuur werd de wedstrijd terug hervat met een scheidsrechtersbal. Er stond toen nog een halfuur te spelen op de klok.

Davy Klaassen was één van de spelers die ook terug het veld opkwam, maar hij moest kort nadien toch gewisseld worden. De doelpuntenmaker had teveel hinder van zijn hoofdwond. Gimenez kwam heel dicht bij de gelijkmaker in het slot van de partij, maar hij zag zijn kopbal tegen de paal gaan.

8 minuten extra tijd kwamen erbij in De Kuip en Ajax maakte het zich via Kenneth Taylor nog moeilijk. Hij kreeg namelijk zijn tweede gele kaart onder de neus geschoven en mocht gaan douchen. Feyenoord haalde nog alles uit de kast, maar kon geen vuist meer maken.

Zo gaat Ajax door naar de bekerfinale en ontmoeten ze daar, net als vorig jaar, PSV.