Schrijven Vincent Kompany en Burnley nu al geschiedenis? De scenario's voor de komende dagen

Burnley staat vrijdagavond voor zijn eerste grote examen. Met wat hulp van de concurrentie kan de promotie naar de Premier League al binnen zijn. Al kan het maandag ook nog altijd.

Als Vincent Kompany en Burnley vrijdag al zeker willen zijn van de promotie, dan moet nummer vier Luton vrijdagmiddag al punten laten liggen tegen Millwall. En dan kan Burnley het 's avonds zelf afmaken tegen Middlesbrough.

Burnley zou dan de snelste club ooit worden dat zeker is van promotie naar de Premier League. Na 39 speeldagen al. Leicester City deed het in 2013-2014 na 40 speeldagen, net zoals Reading in 2005-2006.

🆙❓ Will Good Friday be THE day for @BurnleyOfficial?



They will be promoted if they win at Middlesbrough and Luton fail to win at Millwall.

Maar als het vrijdagavond niet lukt tegen Middlesbrough, dan kan het maandag nog voor Burnley. Op de dag dat Vincent Kompany 37 wordt. Op Paasmaandag. Al kan het dan ook nog eindigen op een minder feestelijke manier.

Dat is het geval als Middlesbrough en Luton maandagnamiddag beiden punten laten liggen. Want dan is Burnley zeker van promotie zonder dat het moet spelen. En als dat niet het geval is, dan kan Burnley het zelf afmaken tegen Sheffield United.

Dat Burnley zal promoveren is lang duidelijk, want de ploeg van Vincent Kompany is aan een straf seizoen bezig. In twintig thuismatchen verloor Burnley nog niet (14 zeges, 6 gelijke spelen) en Burnley verloor op 38 matchen nog maar twee keer. Ook de mytische kaap van de 100 punten kan nog altijd.

Dat het een van de komende dagen feest zal zijn bij Burnley, is duidelijk. Het is alleen de vraag wanneer het zal zijn.