SK Beveren ziet kind van het huis uitvallen in volle titelstrijd

Voor het tweede weekend op rij kijken SK Beveren en RSCA Futures elkaar in de ogen. SK Beveren moet het wel zonder zijn kind van het huis doen.

SK Beveren keek vorig weekend ook al RSCA Futures in de ogen en nu komen ze elkaar terug tegen. De Waaslanders wonnen vorig weekend vlot met 0-3, maar deze week was er wel minder nieuws te rapen in volle titelstrijd.

Kind van het huis, Joachim Van Damme, is namelijk geblesseerd uitgevallen deze week. De middenvelder zal dus niet mee kunnen strijden in volle titelstrijd tegen de U23 van Anderlecht. Everton Luiz. keert dan wel weer terug in de wedstrijdselectie nadat hij vorige week aan de kant moest blijven na een schorsing.

SK Beveren staat momenteel één punt achter op leider RWDM.