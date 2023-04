🎥 Binnenkort op alle velden? Dortmund gaat viraal met bizarre inworptactiek

Borussia Dortmund won zateredagnamiddag in de Bundesliga de topper tegen Union Berlin met 2-1. Achteraf was er vooral ophef over één bepaalde fase.

Bij een inworp is het niet altijd eenvoudig om in balbezit te blijven of de vrije man te vinden. Bij de Borussen lossen ze dat op een wel heel creatieve manier op. Adeyemi gaat ostentatief voor inwerper Guerreiro staan zodat zijn ploegmaat via zijn rug opnieuw het spel kan hervatten.

Gek of geniaal? En zullen we dit in de toekomst nog zien op de voetbalvelden?