Beerschot haalt eerste versterking voor volgend seizoen binnen

Promotie naar de Jupiler Pro League gaat niet meer gebeuren voor Beerschot dit seizoen. Dus begint het huiswerk naar komend seizoen. Vandaag stelde ze hun eerste versterking voor, al is hij geen onbekende op 'het Kiel'.

Beerschot maakte op zijn website bekend dat Thibo Baeten een contract voor drie seizoenen heeft getekend bij hen. Dit met er een optie op een bijkomend seizoen. De 20-jarige aanvaller werd dit seizoen gehuurd van het Nederlandse NEC en liet een goede indruk na. Op 27 wedstrijden kwam hij 13 keer tot scoren, waarvan 12 keer in de Challenger Pro league.

“We zijn tevreden met de prestaties van Thibo dit seizoen”, vertelt Technisch Manager Gyorgy Csepregi. “Hij heeft de afgelopen maanden al heel wat stappen gezet. Tegelijk zijn we overtuigd dat Thibo nog heel wat potentieel heeft. Hem bij Beerschot houden was voor ons dus ook een prioriteit naar volgend seizoen toe. We zijn blij dat we Thibo langer aan ons kunnen binden en hem zo de ruimte kunnen geven om nog verder te groeien”, sloot hij af.

De aanvaller zelf is ook heel enthousiast over zijn verlengd verblijf. “Ik ben hier graag”, glimlacht de aanvaller bij de ondertekening van zijn nieuwe contract. “Beerschot ligt mij als club. Ik heb een fantastisch contact met de fans en alle mensen die hier voor de club werken. Ik ben dan ook blij dat ik hier nog wat langer kan blijven.”