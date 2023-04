Club NXT mag dromen opbergen na nederlaag tegen Lierse

In de Challenger Pro League gaat de strijd om de titel -en de bijhorende promotie- nog tussen twee ploegen: RWDM en Beveren. Maar ook achter hen proberen de ploegen een zo hoog mogelijke eindstand af te dwingen.

De derde beste club van de Challenger Pro League is voorlopig Club NXT. De youngsters van Club Brugge konden mathematisch nog meedoen voor de top 2, wat heel mooi zou zijn voor een jongerenploeg. Maar thuis tegen Lierse Kempenzonen werd die droom aan diggelen getrapt.

Na nog geen kwartier voetballen werd de opdracht voor Club NXT wel heel lastig toen Daniel Perez een rode kaart omdat hij een elleboog had uitgedeeld.

Lierse profiteerde van de man meer situatie en domineerde de ganse wedstrijd op Schiervelde. Toch lukte het pas in de tweede helft om te scoren via Thibault Van Acker. In het slot kwam er nog een klein slotoffensief van Club NXT maar Jarno De Smet werd tussen de palen niet echt getest.

Met nog twee speeldagen voor de boeg staat Lierse op plaats 5 in het klassement, enkel Beerschot kan op plaats 4 nog bijgehaald.