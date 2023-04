Vete tussen twee spelers escaleert helemaal op de parking na Real Madrid-Villarreal

Al tijdens de match kregen Federico Valverde van Real Madrid en Alex Baena van Villarreal het aan de stok na een eerder incident in januari. Baena zou toen iets geroepen hebben naar Valverde over een mogelijk miskraam van zijn vrouw.

Er kwam uiteindelijk geen miskraan van, maar Valverde was het incident duidelijk nog niet vergeten. Op de parking zou Valverde Baena hebben opgewacht waarbij er gevochten zou zijn.

Daarbij zou Valverde een vuistslag hebben uitgedeeld aan Baena, die dat al bevestigde op sociale media. Villarreal zou naar de politie stappen om een klacht in te dienen. De entourage van Valverde zou het incident ook bevestigen.

Fede Valverde tried to hit Baena during the match, but he couldn't and told him he would wait for him outside because family comes before everything else.@TheAthleticFC