"Er mogen niet zoveel zwarten en moslims in het team spelen" en "Ploeg vol uitschot"- Toptrainer zwaar onder vuur na vermoedelijk racisme

Frankrijk heeft zijn eigen racisme-rel te pakken. PSG-trainer Christophe Galtier staat in het oog van de storm na vermoedelijk zwaar racistische uitspraken van toen hij nog trainer was bij Nice. Dat onthult RMC nadat het een mail van voormalig Nice-directeur Laurent Fournier te pakken kreeg.

"Er kunnen niet zoveel zwarten en moslims in mijn team spelen", zou erin staan. Fournier schreef de mail aan voormalig Nice-directeur Dave Brailsford. "Hij zei tegen me dat hij de avond ervoor naar een restaurant was gegaan en dat iedereen over hem heenviel om te zeggen dat Nice een team vol zwarte spelers heeft.'

Volgens Galtier konden de mensen in Nice zich om die reden niet identificeren met het elftal. Fournier had al eerder straffe uitspraken over Galtier gedaan. "Hij vertelde me ook dat ik een team vol ‘uitschot’ had gebouwd met spelers die de helft van hun vrijdag in de moskee zitten", zou er nog in de mail staan.

"Het is algemeen bekend dat mijn verstandhouding met Christophe vrij chaotisch was. Als ik zou zeggen wat de echte reden is, zou Christophe nooit meer een kleedkamer binnenkomen", klonk het bij RMC.

Dat het nu aan het licht komt, maakt nogal wat los in Frankrijk. PSG heeft nog niet gereageerd, maar voorzitter Nasser Al-Khelaïfi zou wel de opdracht hebben gegeven voor een intern onderzoek. Als de beschuldigingen kloppen, lijkt de positie van Galtier onhoudbaar. De harde kern van PSG heeft zijn ontslag al geëist als de beschuldigingen kloppen.