Het ziet er niet goed uit voor Dante Vanzeir: "Laatste wat ze daar willen"

Dante Vanzeir zit in de Verenigde Staten in het oog van de storm nadat hij een racistische opmerking zou gemaakt hebben aan een tegenstander.

Afgelopen weekend zou Dante Vanzeir een tegenstander racistisch aangesproken hebben. En dat kan grote gevolgen hebben.

Zijn club New York Red Bulls besliste ondertussen al om de ex-speler van Union SG in afwachting van verdere beslissingen voorlopig op non-actief te zetten.

Op dit moment traint hij zelfs apart en niet met de groep samen. Insiders vrezen voor het einde van zijn carrière in de USA.

Voor racisme en discriminatie bestaat een nultolerantie in de USA en daarover worden ook contracten getekend.

Ook Ronny Deila van Standard - coach met een verleden in de MLS - beseft: "Er is een nultolerantie wat dat betreft", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Ik kreeg boetes gewoon om te praten tegen de arbitrage. En racisme is echt wel het laatste wat ze daar willen hebben."