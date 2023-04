Héél opmerkelijk verhaal van goedbetaalde PSG-speler die door scheiding gaat: vrouw krijgt niets omdat... hij niets heeft

Toch wel een bijzonder verhaal in Frankrijk... Achraf Hakimi, speler van PSG en dus geen sukkelaar, gaat momenteel door een scheiding. Zijn vrouw eiste de helft van zijn vermogen, maar kreeg... niets.

Hakimi is de achtst best betaalde speler bij PSG en verdiende tijdens zijn carrière al zo'n 21 miljoen euro. Da's pijnlijk als je daar de helft van moet afgeven, maar... in de rechtbank kwam men tot de conclusie dat Hakimi eigenlijk niets van bezit heeft.

De Marokkaanse rechtsback staat bekend om zijn goeie relatie met zijn moeder en heeft al zijn bezit op haar naam gezet. Dat betekent dan ook dat zijn vrouw de helft van niets kreeg.

Yes I stan A mommy's boy

Ashraf Hakimi 🤯😈🖤 pic.twitter.com/RSnoZ9p5LL — Haron Gee🌹🖤⚔ (@haron_gee) April 14, 2023