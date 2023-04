Cyriel Dessers is zich een heldenstatus aan het aanmeten bij Cremonese

Cyriel Dessers is zich bij Cremonese aan het ontwikkelen tot de redder van de club. Vrijdagavond was hij weeral belangrijk en zo is hij zich in de eindsprint aan het ontwikkelen tot degene die Cremonese gaat proberen in de Serie A te houden.

Een week geleden bereidden de supporters van Cremonese zich voor op minstens een jaar in Serie B. Het team had slechts één competitieoverwinning behaald in 2023, wat resulteerde in een achterstand van twaalf punten op een veilige plek in het klassement. Echter, afgelopen zaterdag werden de eerste tekenen van herstel plotseling zichtbaar toen Dessers een assist gaf bij de late 3-2 overwinning tegen Sampdoria, wat een sprankje hoop terugbracht bij de fans. Vrijdag ontving Cremonese Empoli, de nummer veertien in Serie A, en maakte een volgende stap richting een miraculeuze ontsnapping aan degradatie. Dessers was de held van de wedstrijd, want hij scoorde al na vier minuten het winnende doelpunt. Dessers controleerde een lange bal van Leonardo Sernicola knap tussen twee spelers in en tikte de bal door de benen van de keeper. Door de tweede zege deze week, verkleint Cremonese het gat naar de veilige zeventiende plek naar zeven punten.