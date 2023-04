🎥 Penaltymisser doen Leandro Trossard en Arsenal de das om: zo doen ze een slechte zaak in de titelstrijd

Arsenal heeft tegen West Ham United gelijkgespeeld. Zo ziet het Manchester City tot op 3 punten naderen.

Na de zege van Manchester City tegen Leicester City wist Arsenal wat het moest doen: winnen tegen West Ham United. Zo zouden ze weer 5 punten voorsprong hebben.

Arsenal begon ook goed. Na 10 minuten stond het al 0-2. Gabriel Jesus en Martin Ödegaard waren de afwerkers van dienst. Enige tijd later maakte Said Benrahma gelijk. Zo gingen we met 1-2 de rust in.

Na de rust waren er enkele cruciale minuten. Arsenal kreeg een penalty, maar Bukayo Saka miste die. Enkele minuten later was daar de gelijkmaker: Jarrod Bowen trapte de volley binnen.

Leandro Trossard viel nog in, maar ook hij kon het tij niet keren. Zo bleef het 2-2 en staat Arsenal slechts 3 punten voor Man City. Met nog 8 speeldagen te gaan is er nog veel mogelijk. West Ham staat 15e met 30 punten en staat 3 punten boven de degradatiestreep.