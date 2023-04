Geraerts verdedigt tactische keuzes na uitschakeling: "Ontgoocheling overheerst, moeten hand in eigen boezem steken"

Na het tactisch bijsturen van Karel Geraerts ging Union alsnog swingen, maar die keuzes hadden misschien al vroeger doorgevoerd kunnen worden. In elk geval is het Europese avontuur ten einde voor Geraerts en zijn spelers.

Die blijven teleurgesteld achter. "De ontgoocheling overheerst uiteraard. Zeer zeker. We verliezen tegen een heel goede ploeg. Ze hebben goede spelers, zowel vooraan, op het middenveld als in de aanval. Hun spitsen hebben veel snelheid en zijn zeer sterk. Dat is ook de kwaliteit van die ploeg, die een echte machine is", looft Geraerts Leverkusen.

Al is daarmee niet alles gezegd. "We moeten de hand in eigen boezem steken. Vanaf minuut 2 lopen we achter de feiten aan. Gedurende 30-35 minuten zetten we hen na rust tegen hun doel. Ook in deze momenten slikken we een doelpunt dat niet hoefde te vallen. Na de 1-3 hebben we onze momenten niet kunnen pakken."

Geen tweede Brussels doelpunt

Een achterstand van drie doelpunten ophalen, is natuurlijk wel veel gevraagd. Al had een poging van Adingra bijvoorbeeld wel de 2-3 kunnen opleveren. "We speelden in die periode goed voetbal, met veel beweging. Iedereen in het stadion voelde dat er nog iets mogelijk was, als we in staat waren een tweede doelpunt te maken."

De tactische wijzigingen na rust hadden effect. Had Geraerts die niet vroeger kunnen doorvoeren? "We hebben al massa's goede resultaten gehaald in een 3-5-2. Zo snel moet je iets niet overboord gooien. Met wat we gezien hebben in de tweede helft, kunnen we wel variëren. Je voelde dat we met Lapoussin en Adingra gevaar creëerden."

Al eerder mentale tikken verwerkt

Uitkijken nu of de uitschakeling niet blijft naslepen. "Dat is moeilijk in te schatten, maar we hebben al eerder tikken gekregen. Ik denk aan de uitschakeling in Glasgow, de nederlagen bij Standard en Westerlo. De ploeg heeft altijd vertrouwen getoond. Wij moeten in staat zijn om vanaf zaterdag te denken aan ons laatste doel van dit seizoen."