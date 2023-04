Meer details over wat Dante Vanzeir gezegd heeft, maar ook grote eisen tegen hem

Dante Vanzeir kwam in de MLS in het oog van de storm na een racistisch incident. Ondertussen lijkt er stilaan weer wat hoop voor onze landgenoot.

Met zes speeldagen schorsing en een boete van 10.000 dollar kwam Vanzeir er nog goed van af. Voor heel wat supportersclubs te goedkoop, maar er lijkt een kleine opening te komen.

Dat is te horen bij Jonathan Faherty van supportersclub Viking Army bij New York. “Hij gaf ons de antwoorden die we zochten”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. “Hij vertelde wat er was gebeurd en betuigde zijn spijt over wat hij gezegd heeft. Ik ga niet zeggen wat dat precies was. Het ging niet om het ‘n-woord’, maar het was evenzeer niet goed te praten.”

Het feit dat Vanzeir eerlijk was werd enorm geapprecieerd. Dat geeft hem ook het nodige krediet om opnieuw voor New York te spelen. Toch zullen de supporters nog onderhandelen met de club over een zwaardere sanctie. Zij hadden liever tien matchen gezien.

Wat ook duidelijk is, is dat de club het contract van Vanzeir nooit zal ontbinden, maar als hij naar het idee van de supporters onvoldoende presteert, dan zal er al deze zomer aangedrongen worden op een verplicht vertrek bij de club.