Belg speelt op een wolk en maakt er opnieuw twee: "Die trofee? Ik kocht al een kleine vitrinekast"

Loïs Openda blijft maar indruk maken. Ook tegen AS Monaco wist hij opnieuw twee doelpunten bij te schrijven, waardoor hij nu al op zeventien stuks zit in de Ligue 1.

De Belg in vorm? Dat is op dit moment misschien wel Loïs Openda. Die deed ook tegen AS Monaco opnieuw van zich spreken.

Hij maakte opnieuw twee doelpunten en zit zo al aan zeventien stuks in de Ligue 1. "Het was een perfecte match voor ons."

17 doelpunten

"3-0 winnen thuis, een clean sheet, twee doelpunten en een assist voor mij. We staan nu vijf punten voor Monaco en willen doorpakken. Te beginnen tegen Toulouse."

Maar ondertussen blijft Openda wel indruk maken. Hij won voor de tweede keer de prijs voor speler van de maand. "Ik heb al een kleine vitrine gekocht daarvoor. Het zal niet mijn laatste prijs zijn."

Of er ook nog een topschutterstitel kan bijkomen? In de huidige vorm kan alles, maar Mbappé staat wel al op 22 doelpunten en ook Jonathan David (21) en Lacazette (19) staan nog boven hem onder meer.