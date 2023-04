Dit is het plan van Ajax met Bounida en het verschil met Anderlecht: "Het was geen eerlijke strijd"

Rayane Bounida maakte een jaar geleden de overstap van de jeugdopleiding van Anderlecht naar die van Ajax. De jeugdscout van Ajax, Afrim Salievski, ziet dat het talent een goede ontwikkeling doormaakt op het Sportpark de Toekomst.

Dat er hoge verwachtingen zijn over de toekomst van Bounida staat buiten kijf, maar het duurt toch al even voor dat er nieuws komt dat hij meetraint met het eerste elftal of minuten maakt bij Jong Ajax. De intussen 17-jarige aanvallende middenvelder speelt momenteel nog altijd bij zijn leeftijdsgenoten en heeft het naar zijn zin bij de club uit Amsterdam.

Bij Het Nieuwsblad vertelt de scout dat hij zichzelf niet moet vergelijken met spelers als Julien Duranville of Jérémy Doku. "Iedere speler is anders en heeft zijn eigen morfologie en parcours. Bounida heeft het Ajax-DNA. Vanaf het eerste moment dat Rayane hier aankwam had hij een warm gevoel en dat moet hij behouden."

Laatmatuur

Het plan van de Amsterdammers was altijd om het talent te laten starten bij zijn leeftijdsgenoten. "Rayane is een laatmature jongen. Als hij dan uitkwam tegen spelers die veel groter en sterker waren en in het duel speelden, was dat geen eerlijke strijd. Bij de O17 ontwikkelt hij zich beter. Het is vooral belangrijk dat hij volop plezier beleeft aan het voetbal."

Momenteel maakt het talent een groeispurt door. Een jaar geleden was hij 1,62m en woog hij 48kg. Ondertussen is de Ajax-speler een kop gegroeid en heeft hij aan gewicht gewonnen. "Als het groeiproces versnelt, veranderen het looppatroon en de lichaamscoördinatie. Dat wordt allemaal opgevolgd bij Ajax. We forceren niets", vertelt de scout van de Amsterdamse topclub.