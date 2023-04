Dimitri De Condé schetst of Ally Samatta volgend seizoen bij KRC Genk zal blijven

KRC Genk huurde Ally Samatta dit seizoen van Fenerbahçe. Bij de Limburgers voelt hij zich helemaal thuis.

Het was geen gemakkelijke start toen Ally Samatta bij KRC Genk begon dit seizoen, maar ondertussen is hij sterk bezig en voelt hij zich in Genk opnieuw als een vis in het water.

Samatta wordt echter gehuurd van Fenerbahçe, waar hij ook volgend seizoen nog onder contract ligt. Head of Football Dimitri De Condé moet de moeilijke oefening maken of hij volgend seizoen aan boord kan blijven in KRC Genk.

En die oefening bestaat uit een bepaalde volgorde, maar De Condé zou hem graag aan boord houden. Alleen is het kijken of dat wel mogelijk is.

“De kans is reëel dat hij blijft”, zegt De Condé bij TV Limburg. “Alleen zijn wij een club die moet verkopen. Dat wil zeggen dat wij eerst kijken binnen onze eigen academie. Is er iemand die de plaats van Ally kan innemen? Is er op de internationale markt een jonge speler die dat kan? Is dat niet het geval, dan is hij altijd heel welkom.”