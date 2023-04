Meer details bekend over man die carjacking wou plegen bij Mark van Bommel

In de nacht van 24 op 25 oktober van vorig jaar probeerde een man een carjacking te plegen bij trainer Mark van Bommel van Royal Antwerp FC.

Van Bommel wou in de nacht van 24 op 25 oktober 2022 de ondergrondse garage aan de Entrepotplaats in Antwerpen binnenrijden toen hij benaderd werd door een man met een zaklamp en een vuurwapen.

Van Bommel zette zijn Porsche Panamera in achteruit en begon te roepen, waardoor de vermeende dader wegvluchtte. In de grill van de wagen was een tracker aangebracht. Onderzoek naar het account dat aan de tracker gekoppeld was leverde een hit op.

Het ging om een 25-jarige man van Somalische afkomst die in het asielcentrum van Kapellen verblijft. Hij ontkent echter alle betrokkenheid. Hij zei ook slechts 17 jaar te zijn, maar een botscan sprak dat tegen.

De man zal vervolgd worden voor afpersing met geweld, met een wapen en bij nachte.