📷 OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van kernspeler met twee seizoenen

Club Brugge is druk bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Het verlengde daarbij ook het contract van een van de youngsters.

De 18-jarige Antonio Nusa speelt sinds 2021 bij Club Brugge. De jonge flankaanvaller kwam over van het Noorse Stabaek en maakte in z'n eerste seizoen meteen indruk bij Club NXT in de Youth League.

Intussen is de Noor volwaardig lid van de A-kern en werd hij na de 0-4 op Porto bekroond tot de op één na jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League.

Enkele weken geleden legde hij nog de 2-0-eindstand vast tegen Seraing na een knappe lob. Nu verlengt Nusa zijn contract tot 2027. Het huidige contract van Nusa liep oorspronkelijk tot 2025, nu zijn daar twee extra seizoenen aan toegevoegd.