🎥 Romelu Lukaku levensbelangrijk in comeback van Inter tegen Lazio, maar vooral Napoli zal hem dankbaar zijn

Inter heeft de topper tegen Lazio met 3-1 gewonnen. Romelu Lukaku was beslissend voor Inter met twee assists.

De titelstrijd in Italië kan zondagmiddag beslist worden. Napoli kan voor de derde keer in zijn geschiedenis, en voor het eerst sinds 1990 kampioen worden. Maar daarvoor had het wel de hulp nodig van Inter en Romelu Lukaku.

Inter namelijk thuis winnen tegen Lazio, zodat Napoli het later kon afmaken tegen Salernitana. Maar het zag er lange tijd niet goed uit voor de Napolitanen. De 1-0 van Mkhitaryan was afgekeurd voor buitenspel, Felipe Anderson zette Lazio op het halfuur 0-1 voor.

Op het uur kreeg Lukaku zijn spitsbroeder Lautaro Martinez naast zich en tien minuten voor tijd leverde dat een goal op. Lukaku met de assist, Martinez scoorde. Vijf minuten later was Lukaku opnieuw de aangever, nu voor Robin Gosens.

Martinez scoorde in het slot nog de 3-1 en zo helpt Inter Napoli een handje in het titelfeest. Inter zelf springt voorlopig naar een gedeelde vierde plaats en komt tot op vier punten van nummer twee Lazio.