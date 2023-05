Fabio Silva schiet PSV naar bekerwinst en door heel opmerkelijke reden waren ze hierop voorbereid

PSV won de KNVB-beker van Ajax en pakte zo meteen ook een mooie prijs. Bij de club uit Eindhoven scoorde Thorgan Hazard de aansluitingstreffer waardoor strafschoppen zouden uitmaken wie de beker won.

De Belgisch international viel in de tweede helft in en scoorde meteen de aansluitingstreffer waardoor de club uit Brabant nog aanspraak maakte op de beker. Ex-Anderlechtspeler Fabio Silva was dan weer beslissend in de penaltyreeks waarin hij de laatst strafschop scoorde en zo PSV naar de zege leidde. Zo heeft de bekerwinst van de club uit Eindhoven toch een Belgisch tintje.

De trainer van PSV Ruud van Nistelrooij vertelde na afloop van de wedstrijd dat de Eindhovenaren veel aandacht hadden besteed aan het nemen van strafschoppen op training. Bij het Nederlandse VI legde de ex-international uit hoe ze dit aanpakten.

"We hebben een aantal uitstekende dataspecialisten in dienst, die wetenschappelijk onderzoek over penaltyreeksen naar boven halen en wat belangrijk is om te doen. Ook heb ik uit eigen ervaring wat gedeeld en hebben we geoefend. Maar goed, dat is natuurlijk nooit hetzelfde op het moment", vertelde de Nederlander.

De trainer legde ook uit hoe waarom data hier een belangrijke rol in speelde. "Je hebt natuurlijk data van de nemers van Ajax. Waar ze schieten, hoeveel ze gescoord hebben en dat analyseer en evalueer je. Je hebt het natuurlijk ook over welke strafschoppen het belangrijkste zijn in de serie, dat je daar ook de juiste nemers voor uitzoekt. Wij hebben er aandacht aan besteed en het is geweldig dat we hiermee een prijs nemen."