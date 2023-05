Verdediger is terug in 1A na moeilijke maanden op privégebied en reageert

Na de 0-0 voor Standard op bezoek bij Cercle Brugge was er ook goed nieuws te melden. Een speler lijkt eindelijk terug na moeilijke momenten.

Vorige zomer haalde Standard Jacob Barrett Laursen over van Arminia Bielefeld, maar echt veel genieten van de Deen konden de Rouches nog niet.

Eerst waren er blessures, daarna privéproblemen. Nu lijkt de verdediger eindelijk terug te komen, met een aantal invalbeurten tegen OH Leuven en Cercle Brugge.

© photonews

"Het heeft lang geduurd en ik had een groot gebrek aan speelminuten", aldus de linksachter eerlijk tegenover Walfoot.

"Ik ben blij eindelijk terug te zijn. De focus ligt eindelijk terug op voetbal na moeilijke maanden voor mij en mijn familie."

Steun

Waarna hij ook lof had voor zijn coach Ronny Deila: "Ik moet hem echt bedanken dat hij me in die moeilijke maanden terug liet keren naar Denemarken."

"Ik wil ook mijn ploegmaats en de hele club bedanken voor hun steun en begrip in moeilijke momenten", is hij eerlijk.