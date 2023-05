Charles De Ketelaere krijgt een opvallende boodschap van Milan-voorzitter

Charles De Ketelaere had zijn transfer van Club Brugge naar AC Milan zich wel anders voorgesteld. De jonge Belgische aanvaller kwam nog niet veel aan spelen toe en mag rekenen op flink wat kritiek van de pers en eigen supporters.

Het seizoen in de Serie A is bijna ten einde en de 22-jarige aanvaller heeft nog niet veel potten kunnen breken bij de ploeg uit Milaan. Over het hele seizoen in alle wedstrijden kon de linksvoetige spelmaker nog niet scoren en gaf maar amper één assist. In vergelijking met zijn verblijf bij Blauw-Zwart zijn dit magere statistieken.

De voozitter van AC Milan Paolo Scaroni sprak zich uit over de moeilijke periode voor onze landgenoot. "Heeft De Ketelaere aan onze verwachtingen voldaan? Misschien niet, maar wij hebben geduld", vertelde de voozitter bij Radio Anch'io Sport. "We hebben zoiets een aantal jaar geleden ook meegemaakt met Sandro Tonali. Die deed het in het begin ook niet zo goed, maar werd wel een vaste waarde."

Het zal de jonge Belg ongetwijfeld deugd doen om deze woorden te horen van zijn eigen voorzitter. Ondanks dat de aanvaller nog niet kon overtuigen zijn ze bij de Milanezen ontzettend postief over de werkethiek van De Ketelaere op training en hebben ze de hoop op alsnog een doorbraak nog niet opgegeven.