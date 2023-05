Eden Hazard, de maanden van de laatste kans (en die kansen gaan komen)

Real Madrid speelt in La Liga op de volgende speeldag tegen Real Sociedad zonder een hele hoop sterkhouders. Vinicius Jr is geschorst en Luka Modric, David Alaba, Ferland Mendy zijn geblesseerd. Karim Benzema krijgt dan waarschijnlijk weer de nodige rust voor de aankomende bekerfinale.

En dat is goed nieuws voor Eden Hazard. Onze landgenoot mocht begin april tweemaal invallen bij Real Madrid en speelde sindsdien geen minuut meer. Door het ontbreken van al deze sterkhouders zijn er mogelijk weer speelkansen voor de intussen 32-jarige aanvaller van Los Bancos.

Thibaut Courtois zit ook terug in de selectie nadat de doelman op de vorige speeldag verstek moest laten gaan door buikklachten in de 4-2 nederlaag van Real bij Girona. De club uit Madrid staat momenteel op een tweede plaats in de Spaanse competitie en voelt de hete adem van stadsgenoot Atlético Madrid die amper op één punt staan in het klassement.

Door de weinige speelkansen van Hazard onder trainer Ancelotti wordt er veel gespeculeerd over een mogelijk vertrek van de aanvaller bij de Spaanse kampioen. Nadat de ex-Rode Duivel zijn afscheid aankondigde bij de nationale ploeg lijkt het aangeraden om andere oorden op te zoeken en zo meer kans te maken op de nodige speelminuten om weer te schitteren als van te voren.