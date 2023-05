Leicester City-Belgen moeten blijven vrezen voor het ergste na alweer een stevige opdoffer

Met nog 5 speeldagen voor de boeg nam Leicester City het op tegen Everton in het eigen King Power Stadion. Bij de Foxes speelden Youri Tielemans, Timothy Castagne en Wout Faes de hele wedstrijd mee en mocht Praet invallen. Bij Everton bleef Amadou Onana heel de wedstrijd op de bank.

De avond begon dramatisch voor Leicester toen Castagne een strafschopfout beging en het zo 0-1 werd in het voordeel van de Toffees. Collega-Rode Duivel Wout Faes zette de fout van de verdediger even later recht door Soyuncu te bedienen aan de tweede paal en de bordjes stonden terug in evenwicht.

Leicester ging op en over Everton door aanvaller Jamie Vardy die nog maar zijn derde goal maakte dit seizoen in de Premier League. De Foxes vergaten even later de wedstrijd volledig dood te maken doordat Madison een penalty niet kon omzetten. De thuisploeg kreeg na de rust nog het deksel op de neus door Iwobi die er 2-2 van maakte.

Beide ploegen schieten weinig op met een puntendeling in deze degradatiewedstrijd. Zo word het nog bibberen voor onze Belgen met nog 4 speeldagen voor de boeg in de Premier League om zich te verzekeren van het behoud. Everton heeft momenteel de slechtste papieren want zij staan in de degradatiezone.