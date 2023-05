De vier Belgen bij AC Milan krijgen een uitgelezen kans tegen Cyriel Dessers!

Met een belangrijke wedstrijd tegen Lazio en de halve finale van de Champions League in het verschiet gooit Milan-coach Pioli zijn team weer om. Wellicht krijgen de vier Belgen een nieuwe kans.

AC Milan speelt volgende week de heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League tegen rivaal Inter. Maar ook in de competitie staat Milan nog voor enkele uitdagingen.

Het staat momenteel op een gedeelde vierde plaats samen met Inter en Roma. Met nog matchen tegen Lazio en Juventus op het programma zal het dus nog moeten strijden voor de Champions League volgend seizoen.

Vier Belgen in de basis?

De eerst volgende opdracht voor Milan is de competitiematch tegen Cremonese, de club van Cyriel Dessers. En dat zou wel eens een nieuwe kans kunnen worden voor de Belgen bij AC Milan.

Volgens La Gazetta dello Sport komen woensdag zowel Charles De Ketelaere, Divock Origi, Alexis Saelemaekers als Aster Vranckx aan de aftrap bij Milan. Dat zou de tweede keer dit seizoen zijn, net zoals twee weken geleden tegen Bologna (1-1). Dat was toen ook de eerste basisplaats voor Vranckx in de Serie A.

Eindelijk prijs voor De Ketelaere?

Voor Divock Origi die nog maar 2 keer scoorde voor Milan, en voor het laatst in januari, kan het een kans zijn om zich nog eens in de kijker te spelen. Maar vooral voor Charles De Ketelaere is het een kans om eindelijk zijn eerste goal te maken.

Want Cremonese is de ploeg met de slechtste verdediging in de Serie A, de ploeg van Dessers kreeg al 58 doelpunten binnen dit seizoen. Als het tegen een ploeg moet lukken, dan wel tegen Cremonese.

Het zou voor beide Belgen een bevrijding kunnen zijn om eindelijk nog eens te kunnen scoren. En misschien krijgen ze dan ook in de Champions League weer hun kans.