Belgisch toptalent trapt zich in de kijker in verloren bekerfinale en heeft een verrassende boodschap voor ex-ploeg Genk

Ajax verloor dan wel de bekerfinale tegen PSV met strafschoppen, toch was er een jonge Belg die zich in de kijker trapte in de penaltyreeks. De 17-jarige Mika Godts bleef ijzig kalm bij zijn strafschop en hield Ajax in de race terwijl zijn ploegmaats Brobbey, Timber en Alvarez daar niet in slaagden.

De jonge aanvaller kreeg enorm veel lof in de Nederlandse pers doordat hij zijn verantwoordelijkheid nam om op een belangrijk moment een strafschop te nemen. Willem Van Hanegem, een icoon van het Nederlandse voetbal, had niets dan bewondering voor de jonge Belg. "Ik vond het prachtig dat Godts, een mannetje van zeventien die pingel wilde nemen en raak schoot. Hij was wel met voetbal bezig en niet met irritant doen." Bij een interview aan Het Nieuwsblad legde de winger uit hoe de strafschop in zijn werk ging. "Ik heb vooral veel vertrouwen in mijn traptechniek. Toen ik op de middellijn stond had ik wel zenuwen, maar ik vind als je alles goed doet kun je niet missen." Geen hallucinante eisen Het gaat goed met de 17-jarige in Amsterdam. Godts heeft alleszins geen spijt van zijn vertrek bij de leider in de Jupiler Pro League. "Ajax is gewoon een stap hogerop. Het was heel lang mijn intentie om bij Genk te blijven, ook toen de onderhandelingen over een nieuw contract moeilijk liepen. Ik wilde daar echt doorbreken." Racing Genk verweet Godts dat hij hallucinante eisen stelde en er zo een breuk kwam tussen beide partijen. "Ik zou niet weten wat er hallucinant was. Als ik hier kon tekenen, wil dat toch zeggen dat ik niet zo veel vroeg, maar ik gun Genk nog altijd de titel. Als ze straks kampioen spelen ben ik er sowieso bij", vertelt hij nog.