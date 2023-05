Over en uit? Racing Genk zet miljoenenaankoop voor de tweede keer uit de A-kern

Racing Genk heeft Matias Galarza (21) opnieuw uit de A-kern gezet. De club is niet tevreden over de jonge Argentijn.

In augustus vorig jaar haalde Racing Genk de jonge Argentijn Matias Galarza (21) weg bij Argentinios Juniors voor maar liefst 6 miljoen euro. Maar veel plezier beleefde Genk nog niet aan hem.

Voor het WK mocht Galarza enkele keren invallen, maar uiteindelijk speelde hij nog maar 72 minuten voor de Limburgers. Daarna liep hij een hamstringblessure op en in januari werd hij ook disciplinair geschorst en naar Jong Genk teruggezet.

Mentaal niet klaar

Eind maart mocht Galarza weer meetrainen met de A-kern, maar spelen deed hij niet. Bij Jong Genk speelde hij wel bijna een hele match tegen Dender. Maar na een gesprek met Vrancken en De Condé werd woensdag beslist om hem weer naar Jong Genk te sturen.

"Hij is mentaal nog niet klaar om mee te stappen in het verhaal van de A-kern”, klinkt het bij Het Belang van Limburg. Galarza moet nu Jong Genk helpen bij hun strijd om het behoud. "In aanloop naar volgend seizoen wordt de situatie herbekeken", klonk het nog.