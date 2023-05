🎥 Arthur Theate maakt een grote fout die Rennes duur komt te staan

Een slechte nacht voor Arthur Theate. OGC Nice versloeg Rennes dankzij een echte "assist" van de Rode Duivel aan zijn tegenstander.

Deze zaterdag stonden Arthur Theate en Jérémy Doku in de basis voor Rennes tijdens de trip naar Nice. Theate werd na zijn ruzie met Bruno Genesio vorige week niet bestraft. Tegen Nice kreeg Theate wel een serieuze opdoffer.

De Rode Duivel kreeg zeker na de 2-0 een uitbrander, want die viel op het slechtst mogelijke moment. Theate bracht immers Terem Moffi (ex-KV Kortrijk) met een volledig gemiste dieptepass in stelling. Rennes kwam enkele minuten later op 2-1, maar het kalf was toen al verdronken.