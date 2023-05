Cercle Brugge-trainer komt nog eens terug op de niet-gefloten penalty tegen Standard

Cercle Brugge kreeg in de vorige wedstrijd tegen Standard geen penalty. Cercle-trainer Miron Muslic is daar nog eens op teruggekomen en deed dat op een opvallend rustige manier.

Vorige zondag was er discussie tijdens de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Standard. Canak beging tegen Hugo Siquet een overtreding in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Nathan Verboomen floot geen penalty.

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Westerlo kwam Cercle-trainer Miron Muslic nog eens op die penaltyfase terug. "Ik heb de fase vanuit drie verschillende hoeken gezien en dit was gewoon 100% een penalty", was hij bij Het Nieuwsblad duidelijk. Verboomen had de match perfect onder controle, maar bij die penaltyfase zat hij fout. En alle begrip als hij het in de match niet meteen juist kon zien, maar dan is er nog altijd de VAR om hem bij te staan."

De reactie van Muslic was opvallend rustig en daar heeft hij een goede verklaring voor: "Ik wil een rolmodel voor mijn spelers zijn en ik ben een ambassadeur van Cercle. Ook wordt er van mij verwacht dat ik mij waardig gedraag en het goede voorbeeld geef."