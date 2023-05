Grote ommekeer voor de toekomst van Charles De Ketelaere?

De voormalige Bruggeling overtuigt, ondanks herhaalde aanmoedigingen van zijn coach Stefano Pioli, niet bij AC Milan. Nu de fans van Milan ongeduldig beginnen te worden, wordt voor de 22-jarige een uitleenbeurt naar de Serie A overwogen.

Deze zomer werd Charles De Ketelaere de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van de Jupiler Pro League, toen hij voor 32 miljoen euro naar AC Milan vertrok. In Italië was er veel belangstelling en waren er verwachtingen voor de 22-jarige, maar hij kon de verwachtingen nog niet inlossen. De voormalige Bruggeling heeft een zeer moeilijk seizoen en moet het doel nog vinden.

Hoewel De Ketelaere door zijn coach Stefano Pioli gesteund wordt, begint CDK de Rossoneri te frustreren, die zijn impact op het veld niet erkennen. De Rode Duivel (12 caps) zou bij Milan blijven, maar zou volgend seizoen wel eens uitgeleend kunnen worden. La Gazzetta dello Sport begrijpt dat dit een optie is die steeds meer wordt overwogen door het bestuur van AC.

De Ketelaere zou echter geen lange reis hebben, want Monza zou in pole position zijn om zijn diensten te bemachtigen. Met Adriano Galliani als voorzitter en Silvio Berlusconi als interne drijvende kracht is de link naar Milaan niet moeilijk te vinden. Bovendien wordt verwacht dat de echte mentor van De Ketelaere dit seizoen, Zlatan Ibrahimovic, zich ook zal aansluiten bij Monza, dat op 40 minuten rijden van Milaan ligt.

Weg van de spanning van Milaan zou de Belg met een gerust hart bij een ploeg die momenteel 10e in de Serie A staat, kunnen leren. Ook is Monza al vele weken van zijn behoud verzekerd.