Johan Boskamp vreest voor beslissing Messi: "Jammer als het zo zou aflopen"

Lionel Messi en PSG staan op het punt om uit elkaar te gaan. De Franse topclub legde zijn sterspeler een straf op nadat die zonder toestemming afreisde naar Saoedi-Arabië. Niet toevallig ook het land waar ze hem een megacontract willen voorschotelen.

Analist Johan Boskamp ziet er een teken aan de wand in. “Hij lijkt echt wel verliefd te zijn op dat land, hé. Hoe zou je zelf zijn als ze met 400 miljoen euro voor je neus staan zwaaien?", zegt hij in HBvL. "Hij had het niet moeten doen, maar die honderden mafkezen die hem dan gaan uitschelden zijn ook niet goed bij hun hoofd."

Bij PSG verwijten ze hem dat hij enkel bij Argentinië zijn stinkende best doet. "Maar wat ze vergeten is dat alle spelers van Argentinië zich vierkant liepen voor hem, terwijl hij bij PSG in een ploeg vol diva's en ego's speelt. Ik blijf hopen dat hij nog terugkeert naar Barça, maar ik vrees dat hij geld gaat scheppen in de woestijn. Jammer als het zo zou aflopen.”