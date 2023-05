SK Beveren bijzonder boos ondanks nipte overwinning op Lisp

SK Beveren won zondagmiddag met 2-3 van Lierse K. Achteraf was er veel te doen over de omstandigheden waarin gevoetbald was.

Trainer Wim De Decker van SK Beveren zag al toen hij op het Lisp arriveerde dat hij zijn tactisch plan in de vuilnisbak kon gooien. “Dit veld liet geen goed voetbal toe, dat was onmiddellijk duidelijk. In het betaald voetbal kan dat eigenlijk niet. Voor hetzelfde geld was dit beslissend”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. SK Beveren liep door de erbarmelijke grasmat ook nog tegen pech op. Louis Verstraete viel uit met een enkelblessure toen hij bleef steken in het gras. “In provinciale liggen betere velden”, klonk het bij Dries Wuytens. Hij erkende dat de overwinning het enige was dat van deze wedstrijd moet onthouden worden. “Als ik als neutrale supporter naar deze wedstrijd zou gekeken hebben, ik had mijn televisie afgezet. Ach, het belangrijkste blijft de overwinning”, voegde Wuytens er nog aan toe. Door de overwinning blijft SK Beveren in de race voor de titel in de Challenger Pro League. Het heeft 1 punt achterstand op RWDM. Volgende week wordt de laatste speeldag afgewerkt. RWDM speelt tegen RSCA Futures, terwijl SK Beveren Club NXT treft.