Coach streng na nochtans eclatante prestatie: "Voor sommigen zal het een zware week worden op training"

Cercle Brugge haalde de offensieve voorhamer boven op bezoek bij KVC Westerlo en won uiteindelijk met 3-5. En toch was het niet al peis en vree.

Miron Muslic was uiteraard tevreden met de vijf gescoorde doelpunten: "Offensief waren we outstanding en brachten we hen in de problemen", aldus de coach van De Vereniging.

"Er waren veel intercepties, we pakten de overwinning in de eerste helft met veel dreiging en druk op de bal."

De tweede helft zinde de coach dan toch weer iets minder, want zijn eigen spelers lieten Westerlo toch ietwat in de match komen.

Drie tegendoelpunten? Dat is misschien wat te veel, zelfs met een noodverdediging - Popovic kon maar een helft spelen en Daland was ziek.

Zware week

"We wilden de structuur en mentaliteit houden, maar we verloren net die mentaliteit en structuur", was Muslic streng.

En dus wordt het in aanloop naar de confrontatie met KAA Gent een pittige trainingsweek voor sommigen, want de coach gaat de vijs aandraaien: "Voor sommige spelers zal het een zware week worden."