Cercle Brugge en Monaco komen met stevig statement uit de hoek

Gisteren werd er gemeld dat AS Monaco van plan is om Cercle Brugge te verkopen. De Vereniging zou te verlieslatend zijn voor de Franse topclub. Maar daar kwam ook snel een reactie op.

Cercle en Monaco laten immers weten dat er van een verkoop geen sprake is. "Cercle Brugge en zijn meerderheidsaandeelhouder AS Monaco hebben kennis genomen van een artikel dat verscheen op de website van Het Laatste Nieuws op maandag 8 mei 2023", schrijven ze.

"AS Monaco ontkent de intentie om Cercle Brugge te verkopen. AS Monaco is tevreden met de huidige resultaten van Cercle Brugge en steunt het team volledig voor de toekomst."

In ieder geval zou een verkoop ook niet makkelijk worden en zal Monaco er zijn geld niet uithalen, want ze pompten al zo'n 50 miljoen in de Vereniging.