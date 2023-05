Eindelijk! De Premier League neemt de leidende rol in zaak waar fans al lang om vragen, België hopelijk de volgende

In België heeft het Referee Department de vraag al tientallen keren gekregen: kunnen we meeluisteren met de VAR terwijl ze beslissingen maken? Daarop werd steeds negatief geantwoord. Maar in Engeland gaan ze er een proefproject lanceren dat alvast meer transparantie moet bekomen.

Vanaf maandag wordt er een tv-pilot gelanceerd onder leiding van Howard Webb, voormalig topscheidsrechter en de scheidsrechtersbaas van de Premier League. Hij beloofde meer transparantie en openheid te brengen voor Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), de instantie die de scheidsrechters in het Engelse voetbal controleert. De eerste fase was het erkennen van grote fouten wanneer ze zich voordeden, zoals het gemiste buitenspel bij de gelijkmaker van Brentford bij Arsenal en het niet toekennen van een penalty aan Brighton bij Tottenham Hotspur. Webb heeft gewerkt aan het vrijgeven van de VAR-audio - toegestaan door FIFA in de dagen na een wedstrijd, maar niet live tijdens een wedstrijd - in de overtuiging dat dit meer duidelijkheid zal brengen voor fans, coaches en spelers. In zijn vorige rol bij de MLS introduceerde Webb Inside Video Review, waarin alle controversiële incidenten in een gameweek in een kort videoformaat werden doorgenomen. De pilotshow van Premier League Productions wordt op maandag 15 mei uitgezonden en audio van belangrijke beslissingen van dit seizoen zal dezelfde dag ook worden vertoond door Sky Sports in het VK. Webb is van plan om de officiële audio volgend seizoen regelmatiger vrij te geven om de transparantie verder te vergroten.