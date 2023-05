Heeft Genk een héél groot probleem met de fiscus? 'Limburgers kunnen in één klap volledige spaarpot verliezen'

KRC Genk moest afgelopen weekend de leidersplaats in de Jupiler Pro League aan Antwerp FC laten. Maar ook extrasportief hebben de Limburgers grote zorgen.

Het is geen geheim dat KRC Genk problemen heeft met de fiscus. Er werd eerder al gewag gemaakt van een miljoenenclaim, maar volgens Knack is het probleem véél groter dan aanvankelijk gedacht.

Genk staat namelijk in de boeken als vzw. En net daar gaat de hele discussie over. De fiscus vraagt zich af of een profvoetbalclub wel een Vereniging Zonder Winstoogmerk kan zijn.

Spaarpot weg?

En een negatief antwoord op die vraag kan voor héél grote problemen zorgen. Zo'n schadeclaim zou ervoor zorgen dat de Limburgers in één klap hun volledige spaarpot verliezen. En dus ook voor sportieve problemen komen te staan.