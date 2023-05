Analist komt met opvallend nieuws over fout van Boterberg in Standard - Gent: "Anders moest die match herspeeld worden"

De hoofdrolspelers in Standard - KAA Gent werden uiteindelijk de spitsen van Gent Cuypers en Orban. Maar het had ook Jan Boterberg kunnen zijn.

Dat Gift Orban zijn 0-2 afgekeurd zag? Dat was een foutje van Ref Boterberg, die achteraf ook zijn fout wel toegaf.

"Bij die afgekeurde goal was het de fout van de scheidsrechter, maar hij is groot in z'n reactie. Hij gaf het ook toe. Wat dat betreft toont het dat hij toch een heel goede scheidsrechter is", was Vanhaezebrouck achteraf nog mild bij Voetbalkrant.

© Photonews

Ook in Extra Time hadden ze hun mening over de zaak en over waarom het doelpunt niet meer kon tellen na het fluitsignaal.

"Als hij fluit, dan moet hij het spel ook effectief stoppen. Als hij dat niet doet, dan is het een technische fout. Dan moet die match herspeeld worden", aldus Filip Joos.

Door het stof

"Hij wist dat hij door het stof moest. Boterberg oogst wat hij zaait, en dat bedoel ik positief. HIj maakt fouten, maar hij is een goede ref."

"Hij heeft een goed contact met spelers en coaches en dan helpt het wel als hij eens een fout maakt om te begrijpen."