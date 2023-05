Hein gaat helemaal los over maatschappelijk probleem: "Wereld is verslechterd, reactie zal zijn dat we te oud zijn"

Hein Vanhaezebrouck heeft altijd wel een mening klaar. Een van de maatschappelijke problemen houdt hem enorm bezig.

Vanhaezebrouck stelt dat steeds meer mensen uit de voetbalwereld zich moeten verdedigen tegen bagger die online verschijnt. "Dat is social meda, hé. Heel dat gegeven van social media, waar iedereen zijn mening op geeft... Mensen pikken dat dan op, sommige mensen gaan dat zelfs geloven."

"Men gebruikt dikwijls het spreekwoord over spelers die zogezegd niet weten dat een bal rond is. Maar ik denk dat bij die mannen die op social media schrijven er echt zitten die niet weten dat een bal rond is", geraakt Vanhaezebrouck op dreef. "Echt waar, ik meen het. En meer dan één. Het is niet alleen in het voetbal, het is in de hele maatschappij."

Ik noem social media echt een gif

De trainer van de Buffalo's is niet mals voor al die online platformen. "Ik noem het een gif, het is echt een gif. Het is blijkbaar economisch belangrijk, voor sponsoring, publiciteit. Het is zelfs belangrijk voor de politiek. Bepaalde politieke partijen gebruiken social media om hun gedachtegoed te verspreiden."

"Eigenlijk zouden ze daar allemaal beter af van stappen. Dat is echt mijn mening", windt hij er geen doekjes om. "De wereld is niet verbeterd door social media. Echt niet, hé. De wereld is echt verslechterd door social media. Maarja, de reactie zal wellicht zijn dat we te oud zijn."