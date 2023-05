🎥 Rode Duivels schitteren bij Rennes en bezegelen het lot van een degradatiekandidaat

Rennes heeft met 4-0 van Troyes gewonnen. In die zege hadden de Belgen een groot aandeel.

Troyes keert in degradatienood en moest op het veld van Rennes winnen. Anders was het zeker van degradatie. Makkelijker gezegd dan gedaan, want Rennes doet mee voor de Europese plaatsen.

Arthur Theate zette dat verschil na een kwartier al kracht bij. Hij scoorde met de kop vanuit hoekschop. Na de rust pakte Jérémy Doku met enkele assists uit. Eerst bediende hij Bourigeaud en daarna Toko Ekambi. Die laatste maakte nadien nog een 2e goal.

Zo eindigde de wedstrijd op 4-0. Rennes zette zo Monaco onder druk. Troyes is zeker van degradatie naar de Ligue 2.