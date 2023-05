Groggy Paul Nardi komt met update, Hein Vanhaezebrouck wijst naar eigen spelers als schuldige

Paul Nardi kwam bij een redding in botsing met een van zijn verdedigers en moest uiteindelijk groggy het veld verlaten.

De supporters van Cercle Brugge staken de goalie van Gent met een verleden bij De Vereniging meteen een hart onder de riem.

I feel better today, thank you for your message, the most important were the 3 points and the cleansheet 💙🤍 @KAAGent and thank to the @cercleofficial fans for the supports and don’t forget you too 🖤💚 pic.twitter.com/lBKGaye6Ra