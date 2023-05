RWDM, nieuwe eersteklasser met enorm potentieel/financiële middelen, maar... in de bestuurskamer zitten ze niet op één lijn

RWDM vervoegt volgend seizoen de rangen van de elite van het Belgisch voetbal. Terwijl er een enorm potentieel ligt, zal er ook nog hard gewerkt moeten worden om dat potentieel te laten ontluiken. En vooral: de twee eigenaars zullen op één lijn moeten geraken.

Middelen: enorm

Als je een eigenaar zoals John Textor hebt, zijn de mogelijkheden natuurlijk immens. Het fortuin van de Amerikaanse zakenman werd door Forbes nog gezet op 5,46 miljard euro. Als je een eiland op de Bahama's bezit ben je uiteraard geen sukkelaar. Hij bezit 80 procent van de aandelen, de andere 20 zijn in handen van Thierry Dailly.

Textor heeft naast RWDM ook meerderheidsaandelen bij Olympique Lyon, Crystal Palace en het Braziliaanse Botafofo. Zijn visie is om die vier clubs te laten samenwerken qua scouting, aanwerving en doorgroei. Textor wil zo een netwerk aanleggen dat iedereen ten goede komt.

Geen van zijn clubs heeft iets te zeggen bij de andere, dat is wel belangrijk. Maar uiteraard kan er uitwisseling van spelers plaatsvinden. Al zorgt dat ook voor de nodige problemen, zoals u hieronder wel zal lezen.

Structuur: controversieel man in beeld

Daar moet nog aan gewerkt worden. Tussen Textor en Dailly boterde het niet altijd even goed. Op een gegeven moment waren er zelfs geruchten dat de Amerikaan de immens populaire Dailly zou uitkopen. Maar dat werd intussen officieel weerlegd. Dailly blijft bij de club van zijn hart.

Dailly en Textor hun heftige discussies gingen vooral over het samenstellen van de kern. Textor wil spelers van zijn andere clubs - vooral Botafogo - in de schijnwerpers zetten.

Na het vertrek van Julien Gorius is er geen sportief directeur meer bij RWDM. De club lonkt nu naar Gauthier Ganaye, CEO van KV Oostende en Nancy. Vreemd, gezien de resultaten en de commotie die hij bij die twee clubs heeft veroorzaakt. Ganaye is bij de twee supportersclans van die clubs persona non grata.

Trainer: niet populair bij Textor

Nog zo'n heikel punt. Niemand kan ontkennen dat Vincent Euvrard fantastisch werk heeft geleverd dit seizoen met een kern die pas tijdens de jaargang vorm kreeg. Hij begon het seizoen met 13 spelers, aangevuld met jongeren. Gaandeweg bouwde hij een sterke basis en nam de juiste beslissingen.

Maar of hij er volgend seizoen nog aan het roer staat, da's een andere vraag. Net als Dailly twijfelde hij aan de meerwaarde van veel van de Botafogo-boys die naar de club kwamen. Als u de kern overloopt, zal u zien dat er maar liefst 8 Brazilianen van die club zijn gekomen.

Euvrard maakte zich niet populair bij zijn eigenaar door hen niet veel speeltijd te geven. Enkel Luis Oyama kon een basisplaats veroveren. Drie van hen kregen zelfs geen enkele minuut, terwijl Rikelmi het moest doen met 96 minuten. Het is goed mogelijk dat Textor op zoek gaat naar een trainer die wel in zijn verhaal mee wil.

Spelers: Belgische kern

RWDM gaat niet vanaf nul herbeginnen. De spelers die de promotie afdwongen krijgen normaal ook hun kans in 1A, maar zullen rekening moeten houden met concurrentie. Er zullen transfers gedaan worden om minstens op de middenmoot te kunnen mikken.

Met Kylian Hazard, Theo Defourny, Jake O'Brien (als ze hem nog een jaartje kunnen huren van Crystal Palace), Alexis De Sart en Mickaël Biron staat er al een ruggegraat. Die spelers lijken klaar voor eersteklassevoetbal.

Textor wil een Belgische kern, aangevuld met jongens uit de andere clubs. De nieuwe sportief directeur zal alvast mee moeten in dat verhaal.