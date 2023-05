Beresterke Thibaut Courtois kan Real Madrid niet aan nieuwe finale in Champions League helpen

Manchester City heeft zich in de terugmatch van de halve finale van de Champions League geplaatst voor de finale. Het won met liefst 4-0 van Real Madrid.

In de heenwedstrijd stond het na negentig minuten 1-1. In Manchester werd het vandaag 4-0 in het voordeel van de ploeg van Kevin De Bruyne, waardoor hij zich mag opmaken voor een finale tegen Inter Milan.

Man City had in de openingsfase de beste kansen, maar doelman Thibaut Courtois speelde andermaal een glansrol. Hij hield de Koninklijke meer dan één keer recht. Toch moest hij zich voor de rust twee keer gewonnen geven.

Iets voor het half uur scoorde Bernardo Silva een eerste keer, op aangeven van De Bruyne. Net na het half uur knalde Kroos keihard op de lat. Aan de overkant was het opnieuw prijs voor Bernardo Silva, waardoor City met een 2-0-voorsprong ging rusten.

Met 71 procent balbezit aan de rust was City heer en meester in het duel. De troepen van Pep Guardiola hielden na de pauze de controle over de partij en daar kon Real Madrid niet echt veel tegenover stellen. Een kwartier voor tijd bezegelde een owngoal van Militao het lot van Courtois en co. Alvarez, amper 1 minuut voor zijn goal ingevallen voor Haaland, maakte er nog 4-0 van.