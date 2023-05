Speler kijkt tegen schorsing van maar liefst acht maanden aan

In de Premier League heeft Ivan Toney een schorsing van maar liefst 8 maanden gekregen. Die kreeg de schutter van Brentford deze week opgelegd.

Acht maanden moet de spits, die dit seizoen 20 keer scoorde in de Premier League en daarmee op de derde plaats in de topschutterstand van de Engelse competitie staat, brommen voor overtredingen op het gokreglement.

De aanvaller had bekend dat hij gegokt had, waardoor hij hoopte op een mildere straf. Maar zover is het niet gekomen. Tot 16 januari 2024 mag hij niet voetballen. Hij krijgt ook een boete van 57.600 euro opgelegd.

De speler maakte in totaal 232 gokovertredingen. Bij Brentford wachten ze voorlopig nog even af vooraleer een beslissing te nemen wat er zal gebeuren met Toney.

“We zijn op de hoogte gebracht van de schorsing van 8 maanden voor Ivan Toney”, klinkt het in een kort persbericht. “We wachten de schriftelijke motivering van de commissie af voor we nadenken over volgende stappen.”