Alles voor de titel: Thomas Tuchel probeert Bayern-legende te overtuigen om te spelen

Bayern München is nog geen kampioen is Duitsland. Het moet nog een heuse strijd met Borussia Dortmund leveren.

In Duitsland zijn er nog 2 speeldagen te gaan en Bayern München is nog niet zeker van de titel. Het telt een punt meer dan Borussia Dortmund. Op de koop toe moet Bayern thuis tegen Leipzig, de nummer 3 in de Bundesliga, spelen.

Die wedstrijd moet Bayern weer zonder een hoop belangrijke spelers aanvangen. Manuel Neuer en Lucas Hernández zijn nog steeds geblesseerd en ook Alphonso Davies en Eric Maxim Choupo-Moting raken niet op tijd fit.

Om de spelers die wel fit zijn, nog wat extra te motiveren, verscheen Arjen Robben vrijdag op de training van zijn ex-club. "Ik heb geprobeerd om hem te overtuigen om mee te spelen morgen", grapte trainer Thomas Tuchel daarover op een persconferentie. "Nee, maar iedere atleet kan iets van hem leren."

Ook Tuchel voelt de druk van buitenaf. "Andere jaren is de titel al lang binnen", geeft hij toe. "Ik zou het dan ook niet erg vinden om vanuit mijn zetel kampioen te spelen."