Salarissen van Serie A vrijgegeven: Charles De Ketelaere boert bijzonder goed

Capology heeft de salarissen van de Serie A vrijgegeven. En daar zitten toch wel enkele opvallende cijfers bij.

De grootste verdiener in de Italiaanse competitie is Dusan Vlahovic. De Servische spits van Juventus strijkt een bruto jaarsalaris op van 12,96 miljoen euro.

Romelu Lukaku staat op de achtste plaats in het lijstje. Hij verdient 10,9 miljoen euro per jaar, zo becijferde Capology. Inter wil hem blijven huren van Chelsea, maar dan moet dat loonbedrag wel naar beneden.

Bij de Belgen in de Italiaanse competitie is Divock Origi met 5,12 miljoen euro per jaar ook een goed betaalde speler. Charles De Ketelaere strijkt dan weer 2,82 miljoen euro op.

Dat is een pak meer dan zijn ploegmaten Aster Vranckx (1,92 miljoen euro per jaar) en Alexis Saelemaekers (1,28 miljoen euro op jaarbasis) bij AC Milan.